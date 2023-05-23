Трифонова (Фатеева) Ефросинья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти12.04.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Фатеев Семён Степанович
Мать: Фатеева Дарья
Рождение ребёнка
1898
Сын: Трифонов Семён Георгиевич
Отец ребёнка: Трифонов Георгий Иванович
Рождение ребёнка
25.02.1907
Дочь: Фатеева Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Трифонов Георгий Иванович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Душакова Елизавета Георгиевна
Отец ребёнка: Трифонов Георгий Иванович
Рождение ребёнка
12.07.1921
Отец ребёнка: Трифонов Георгий Иванович
Рождение ребёнка
25.09.1925
Дочь: Кузьмина Надежда Георгиевна
Отец ребёнка: Трифонов Георгий Иванович
Юдино, Колпашевский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ларионова Федора Георгиевна
Отец ребёнка: Трифонов Георгий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тараковская Вера Георгиевна
Отец ребёнка: Трифонов Георгий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трифонова Феоктиста Георгиевна
Отец ребёнка: Трифонов Георгий Иванович
Смерть
12.04.1953
Палочка, Верхнекетский муниципальный район, Томская область