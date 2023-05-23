Трифонова (Фатеева) Ефросинья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонова (Фатеева) Ефросинья Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

12.04.1953

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Фатеев Семён Степанович

Мать: Фатеева Дарья

Рождение ребёнка
1898

Сын: Трифонов Семён Георгиевич

Отец ребёнка: Трифонов Георгий Иванович

Рождение ребёнка
25.02.1907

Дочь: Фатеева Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Трифонов Георгий Иванович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Душакова Елизавета Георгиевна

Отец ребёнка: Трифонов Георгий Иванович

Рождение ребёнка
12.07.1921

Сын: Трифонов Петр Георгиевич

Отец ребёнка: Трифонов Георгий Иванович

Рождение ребёнка
25.09.1925

Дочь: Кузьмина Надежда Георгиевна

Отец ребёнка: Трифонов Георгий Иванович

Юдино, Колпашевский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трифонов Георгий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ларионова Федора Георгиевна

Отец ребёнка: Трифонов Георгий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тараковская Вера Георгиевна

Отец ребёнка: Трифонов Георгий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трифонова Феоктиста Георгиевна

Отец ребёнка: Трифонов Георгий Иванович

Смерть
12.04.1953
Палочка, Верхнекетский муниципальный район, Томская область
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