варвара григорьевна
Место рождения
Дата рождения1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1875
Дочь: пелагея Тимофеевна
Отец ребёнка: тимофей венедиктов
Рождение ребёнка
14.03.1877
Дочь: мария тимофеевна
Отец ребёнка: тимофей венедиктов
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Алексеева Зиновия Тимофеевна
Отец ребёнка: тимофей венедиктов