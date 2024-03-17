варвара григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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варвара григорьевна

Место рождения

Татмыш-Югелево, Батыревский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Татмыш-Югелево, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
24.04.1875

Дочь: пелагея Тимофеевна

Отец ребёнка: тимофей венедиктов

Буртасы, Урмарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
14.03.1877

Дочь: мария тимофеевна

Отец ребёнка: тимофей венедиктов

Буртасы, Урмарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Алексеева Зиновия Тимофеевна

Отец ребёнка: тимофей венедиктов

Буртасы, Урмарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

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