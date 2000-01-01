Нестерова (Нестерова) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Нестеров Иван
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Марина Ивановна
Отец ребёнка: Нестеров Иван
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Нестеров Иван
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Нестеров Иван
Работа или профессия
Неизвестно