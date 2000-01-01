Нестерова (Нестерова) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНестерова (Нестерова) Пелагея

Нестерова (Нестерова) Пелагея

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Нестеров Иван

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Марина Ивановна

Отец ребёнка: Нестеров Иван

Рождение ребёнка
1812

Сын: Нестеров Панфил Иванович

Отец ребёнка: Нестеров Иван

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Нестеров Иван

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close