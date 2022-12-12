Гайша
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1849 ст.
Сын: Нигматулла Хусаинов
Отец ребёнка: Хусаин Абдулсалимов
Рождение ребёнка
1852
Сын: Гузаир Хусаинов
Отец ребёнка: Хусаин Абдулсалимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хусаин Абдулсалимов
Смерть
Неизвестно