Nebert (Kaiser) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Неберт Иван
Отец ребёнка: Неберт Саломон
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Неберт) Полина
Отец ребёнка: Неберт Саломон
Рождение ребёнка
1912
Сын: Неберт Саломон
Отец ребёнка: Неберт Саломон
Рождение ребёнка
1917
Дочь: (Неберт) Елизавета Iii
Отец ребёнка: Неберт Саломон
Рождение ребёнка
1919
Сын: Неберт Петр
Отец ребёнка: Неберт Саломон
Рождение ребёнка
15.02.1925
Сын: Неберт Давыд
Отец ребёнка: Неберт Саломон
Смерть
1936