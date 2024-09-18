Nebert (Kaiser) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Nebert (Kaiser) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1936

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Неберт Иван

Отец ребёнка: Неберт Саломон

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Неберт) Полина

Отец ребёнка: Неберт Саломон

Рождение ребёнка
1912

Сын: Неберт Саломон

Отец ребёнка: Неберт Саломон

Рождение ребёнка
1917

Дочь: (Неберт) Елизавета Iii

Отец ребёнка: Неберт Саломон

Рождение ребёнка
1919

Сын: Неберт Петр

Отец ребёнка: Неберт Саломон

Рождение ребёнка
15.02.1925

Сын: Неберт Давыд

Отец ребёнка: Неберт Саломон

Смерть
1936

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