Ревякина Агафея Гурьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Дарья Лаврентивна
Отец ребёнка: Ревякин Лаврентий Павлович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Марфа Лаврентивна
Отец ребёнка: Ревякин Лаврентий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1816