Цыганкова (Голобурда) Юлиана Лаврентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦыганкова (Голобурда) Юлиана Лаврентьева

Цыганкова (Голобурда) Юлиана Лаврентьева

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

1822

Дата смерти

03.05.1879 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записях о смерти и браке.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
09.11.1841 ст.

Муж: Цыганков Иоанн Титов

Кривоносовка, Сумська область
Смерть
03.05.1879 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Причина смерти: от натуральной болезни
Похороны
05.05.1879 ст.
Кривоносовка, Сумська область
На общем Кривоносовском кладбище.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.