Цыганкова (Голобурда) Юлиана Лаврентьева
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти03.05.1879 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Исходя из возраста, указанного в записях о смерти и браке.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
09.11.1841 ст.
Муж: Цыганков Иоанн Титов
Смерть
03.05.1879 ст.
Причина смерти: от натуральной болезни
Похороны
05.05.1879 ст.
На общем Кривоносовском кладбище.