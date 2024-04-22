Галямина (Галкина) Анна Николаевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
1907
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Дмитриевна
Отец ребёнка: Галямин Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Галямин Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Галямин Дмитрий Николаевич
Смерть
Неизвестно