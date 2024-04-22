Галямина (Галкина) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галямина (Галкина) Анна Николаевна

Место рождения

Курган, город Курган, Курганская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Курган, город Курган, Курганская область
Бракосочетание
1907

Муж: Галямин Дмитрий Николаевич

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Дмитриевна

Отец ребёнка: Галямин Дмитрий Николаевич

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Галямин Дмитрий Николаевич

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галямин Лев Дмитриевич

Отец ребёнка: Галямин Дмитрий Николаевич

Курган, город Курган, Курганская область
Смерть
Неизвестно
Курган, город Курган, Курганская область
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