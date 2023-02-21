Просенюк Валерий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Просенюк Валерий Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Просенюк Виктор

Мать: Просенюк Дуся

Рождение ребёнка
18.09.1979

Сын: Просенюк Дмитрий Валерьевич

Мать ребёнка: Просенюк Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
04.05.1984

Дочь: Кравченко Алена Валерьевна

Мать ребёнка: Просенюк Валентина Николаевна

Г.Днепропетровск
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