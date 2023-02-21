Просенюк Валерий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Просенюк Виктор
Мать: Просенюк Дуся
Рождение ребёнка
18.09.1979
Сын: Просенюк Дмитрий Валерьевич
Мать ребёнка: Просенюк Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
04.05.1984
Дочь: Кравченко Алена Валерьевна
Мать ребёнка: Просенюк Валентина Николаевна
Г.Днепропетровск