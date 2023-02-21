Юрова Капитолина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрова Капитолина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пронин Виктор Анатольевич

Отец ребёнка: Пронин Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пронин Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Пронин Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пронин Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Пронин Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пронин Михаил Анатольевич

Отец ребёнка: Пронин Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пронина Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Пронин Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пронина Евгения Анатольевна

Отец ребёнка: Пронин Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пронина Надежда Анатольевна

Отец ребёнка: Пронин Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пронин Николай Анатольевич

Отец ребёнка: Пронин Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пронин Анатолий

Смерть
Неизвестно
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