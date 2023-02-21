Юрова Капитолина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пронин Виктор Анатольевич
Отец ребёнка: Пронин Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пронин Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: Пронин Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пронин Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Пронин Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пронин Михаил Анатольевич
Отец ребёнка: Пронин Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пронина Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Пронин Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пронина Евгения Анатольевна
Отец ребёнка: Пронин Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пронина Надежда Анатольевна
Отец ребёнка: Пронин Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пронин Николай Анатольевич
Отец ребёнка: Пронин Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пронин Анатолий
Смерть
Неизвестно