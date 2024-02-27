Архипов Григорий Яковлевич
Место рожденияд. Заречье, Красногородского района, Псковской области.
Дата рождения?.10.1952
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1952
Отец: Архипов Яков Архипович
Мать: Архипова Евдокия Силовна
д. Заречье, Красногородского района, Псковской области.
Бракосочетание
08.02.1975
Жена: Архипова Нина
Опочка, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
?.10.1975
Сын: Архипов Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Архипова Нина
Мыза, Красногородский муниципальный район, Псковская область