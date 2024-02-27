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Архипов Григорий Яковлевич

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Место рождения

д. Заречье, Красногородского района, Псковской области.

Дата рождения

?.10.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1952

Отец: Архипов Яков Архипович

Мать: Архипова Евдокия Силовна

д. Заречье, Красногородского района, Псковской области.
Бракосочетание
08.02.1975

Жена: Архипова Нина

Опочка, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
?.10.1975

Сын: Архипов Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Архипова Нина

Мыза, Красногородский муниципальный район, Псковская область
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