Рахметулин Набиулла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.04.1898
Сын: Хисаметдинов Сафиулла Набиулович
Мать ребёнка: Рахметулин (Фахретдинова) Гайнельхаян
Рождение ребёнка
02.12.1910
Сын: Хисаметдинов Габдулла Набиуллович
Мать ребёнка: Рахметулин (Фахретдинова) Гайнельхаян
Рождение ребёнка
02.06.1912
Сын: Хисаметдинов Халимулла Набиуллович
Мать ребёнка: Рахметулин (Фахретдинова) Гайнельхаян
Смерть
Неизвестно