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Рахметулин Набиулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Хисаметдинов Рахметулла

Мать: Хисаметдинов (Хисамутдинов) (Рахметуллин) Масрура

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рахметулин (Фахретдинова) Гайнельхаян

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.04.1898

Сын: Хисаметдинов Сафиулла Набиулович

Мать ребёнка: Рахметулин (Фахретдинова) Гайнельхаян

Рождение ребёнка
02.12.1910

Сын: Хисаметдинов Габдулла Набиуллович

Мать ребёнка: Рахметулин (Фахретдинова) Гайнельхаян

Рождение ребёнка
02.06.1912

Сын: Хисаметдинов Халимулла Набиуллович

Мать ребёнка: Рахметулин (Фахретдинова) Гайнельхаян

Смерть
Неизвестно

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