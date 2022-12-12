Блинов Федор Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Федор Абрамович

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Место рождения

д. Никольская, Вольский уезд, Саратовская губерния (ныне Саратовская область)

Дата рождения

1831

Дата смерти

1902

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Никольская, Вольский уезд, Саратовская губерния (ныне Саратовская область)
Место жительства
Неизвестно
Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
1902
Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
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