Блинов Федор Абрамович
Место рожденияд. Никольская, Вольский уезд, Саратовская губерния (ныне Саратовская область)
Дата рождения1831
Дата смерти1902
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Никольская, Вольский уезд, Саратовская губерния (ныне Саратовская область)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1902