Зимина Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимина Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зимин Евгений Анатольевич

Отец ребёнка: Зимин Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зимина Фаина Анатольевна

Отец ребёнка: Зимин Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зимина Зоина Анатольевна

Отец ребёнка: Зимин Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зимина Анфея Анатольевна

Отец ребёнка: Зимин Анатолий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зимин Анатолий Михайлович

Смерть
Неизвестно

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