Коновалов Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалов Михаил Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

17.01.1999

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1893 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Коновалов Алексей Семенович

Мать: Устинья Ивановна

Рождение ребёнка
11.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
17.01.1999
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