Коновалов Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти17.01.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Коновалов Алексей Семенович
Мать: Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
11.04.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
17.01.1999