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Сарван Алексей Григорьевич

Место рождения

Село Лапы Галиция

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

09.10.1937

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: Сарван Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Дочь: (Ярковая) Наталья

Мать ребёнка: (Ярковая) Александра Михайловна

Смерть
09.10.1937
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно

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