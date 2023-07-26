Сарван Алексей Григорьевич
Место рожденияСело Лапы Галиция
Дата рожденияОколо 1893
Дата смерти09.10.1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Отец: Сарван Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Дочь: (Ярковая) Наталья
Мать ребёнка: (Ярковая) Александра Михайловна
Смерть
09.10.1937
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно