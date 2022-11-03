Головенкина (Ковырзина) Валентина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головенкина (Ковырзина) Валентина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1939

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1939

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Ковырзина Анастасия Сергеевна

Рождение ребёнка
17.11.1960

Дочь: Аликина Галина Викторовна

Отец ребёнка: Головенкин Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
18.10.1966

Сын: Головенкин Андрей Викторович

Отец ребёнка: Головенкин Виктор Михайлович

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