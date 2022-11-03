Головенкина (Ковырзина) Валентина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1939
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1939
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.11.1960
Дочь: Аликина Галина Викторовна
Отец ребёнка: Головенкин Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
18.10.1966
Сын: Головенкин Андрей Викторович
Отец ребёнка: Головенкин Виктор Михайлович