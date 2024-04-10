Воротынцев Григорий Павлович
Место рождения
Дата рождения13.10.1910
Дата смерти07.02.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1910
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
29.08.1939
Рождение ребёнка
09.05.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воротынцева (Колупаева) Матрёна Фёдоровна
Бракосочетание
1952
Рождение ребёнка
26.07.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чепелкина (Угрюмова) Евдокия Михайловна
Смерть
07.02.1988