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Воротынцев Григорий Павлович

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Место рождения

Оконешниково, Оконешниковский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

13.10.1910

Дата смерти

07.02.1988

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

1918 г.р.
1911 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1910

Отец: Воротынцев Павел Григорьевич

Мать: Воротынцева (Стогова) Матрёна Демидовна

Оконешниково, Оконешниковский муниципальный район, Омская область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
29.08.1939

Жена: Воротынцева (Колупаева) Матрёна Фёдоровна

Рождение ребёнка
09.05.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воротынцева (Колупаева) Матрёна Фёдоровна

Бракосочетание
1952

Жена: Чепелкина (Угрюмова) Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
26.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чепелкина (Угрюмова) Евдокия Михайловна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
07.02.1988
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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