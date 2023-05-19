Андреевская (-) Наталья Ананьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреевская (-) Наталья Ананьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Андреевский Михаил Тимофеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Андреевский Михаил Тимофеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Андреевский Александр Михайлович

Отец ребёнка: Андреевский Михаил Тимофеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.05.1853

Сын: Андреевский Николай Михайлович

Отец ребёнка: Андреевский Михаил Тимофеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.02.1857

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Андреевский Михаил Тимофеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреевский Михаил Тимофеев

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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