Андреевская (-) Наталья Ананьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Андреевский Михаил Тимофеев
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Андреевский Михаил Тимофеев
Рождение ребёнка
1850
Сын: Андреевский Александр Михайлович
Отец ребёнка: Андреевский Михаил Тимофеев
Рождение ребёнка
03.05.1853
Сын: Андреевский Николай Михайлович
Отец ребёнка: Андреевский Михаил Тимофеев
Рождение ребёнка
12.02.1857
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Андреевский Михаил Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно