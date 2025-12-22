Глазунов Артем Вячеславович 26.05.1989 — найти родственников по фамилии на Familio

Глазунов Артем Вячеславович

Автор
АГ
Глазунов А.

мужской, родился 26.05.1989, п. Красная Горбатка Владимирской обл.

умер 16.08.2024, с. Новоселовское Луганской области

Отец
Глазунов Вячеслав Владимирович25.01.1960 г.р.
Мать
Глазунова (Каракозова) Ольга Юрьевна17.10.1962 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1989

Отец: Глазунов Вячеслав Владимирович

Мать: Глазунова (Каракозова) Ольга Юрьевна

п. Красная Горбатка Владимирской обл.

Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.

Смерть
16.08.2024
с. Новоселовское Луганской области

Причина смерти: убит во время СВО | С честью выполнил свой долг перед Родиной | В начале марта Селивановский район простился с земляком, погибшим при исполнении воинского долга в ходе проведения СВО, Глазуновым Артёмом Вячеславовичем. | С честью выполнил свой долг перед Родиной - 959868508387 | Проводить воина в последний путь собрались родные, близкие, друзья, представители администрации района, районного Совета ветеранов и местные жители, скорбящие о невосполнимой утрате. | Артём Вячеславович родился 26 мая 1989 года в посёлке Красная Горбатка Селивановского района. Он рос простым парнем. Закончив Красногорбатскую среднюю школу, поступил в радиотехнический техникум г. Муром. Работал на Муромском заводе радиоизмерительных приборов, в ОАО «Ковровский электромеханический завод» ОП №160 «Селивановский машиностроительный завод». | В июле 2024 года подписал контракт с Министерством обороны РФ и встал на защиту своей Родины. | Служба была непростой, пришлось увидеть войну во всей её суровости. Никто не мог предположить, что жизнь воина так рано оборвётся на поле боя в населённом пункте Новосёловка Луганской области. Артём Вячеславович погиб, мужественно исполняя воинский долг. Он отдал свою жизнь за мир и спокойствие, за будущее своей страны. Память о Глазунове Артёме Вячеславовиче навсегда останется в сердцах жителей Селивановского района. | Вечная Слава защитнику Отечества!

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