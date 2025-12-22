Глазунов Артем Вячеславович
мужской, родился 26.05.1989, п. Красная Горбатка Владимирской обл.
умер 16.08.2024, с. Новоселовское Луганской области
ОтецГлазунов Вячеслав Владимирович25.01.1960 г.р.
МатьГлазунова (Каракозова) Ольга Юрьевна17.10.1962 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
26.05.1989
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Смерть
16.08.2024
с. Новоселовское Луганской области