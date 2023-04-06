Арзамасов Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арзамасов Александр Сергеевич

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Место рождения

Кырен, Тункинский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

02.07.1955

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Кырен, Тункинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
10.06.1978

Дочь: Кулагина Ольга Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Причина смерти: Диабет
Похороны
Неизвестно
Иркутск Смоленщина
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