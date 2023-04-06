Арзамасов Александр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения02.07.1955
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1978
Дочь: Кулагина Ольга Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Диабет
Похороны
Неизвестно
Иркутск Смоленщина