Арзамасов Александр Сергеевич 02.07.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Арзамасов Александр Сергеевич

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился 02.07.1955, Кырен, Тункинский муниципальный район, Республика Бурятия

умер Неизвестно, Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дети
Кулагина (Арзамасова) Ольга Александровна10.06.1978 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Кырен, Тункинский муниципальный район, Республика Бурятия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.06.1978

Дочь: Кулагина (Арзамасова) Ольга Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Смерть
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Причина смерти: Диабет

Похороны
Неизвестно
Иркутск Смоленщина

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