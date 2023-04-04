Арзамасов Александр Сергеевич
мужской, родился 02.07.1955, Кырен, Тункинский муниципальный район, Республика Бурятия
умер Неизвестно, Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Дети
Кулагина (Арзамасова) Ольга Александровна10.06.1978 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Кырен, Тункинский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.06.1978
Дочь: Кулагина (Арзамасова) Ольга Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
Иркутск Смоленщина