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Сладков Андрей

Место рождения

Пензенская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Сладков Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Сладков Николай

Мать ребёнка: Сладкова Евдокия

Рождение ребёнка
1934

Дочь: (Сладкова) Лидия

Мать ребёнка: Сладкова Евдокия

Рождение ребёнка
01.11.1936

Сын: Сладков Леонид

Мать ребёнка: Сладкова Евдокия

Рождение ребёнка
15.09.1938

Сын: Сладков Анатолий

Мать ребёнка: Сладкова Евдокия

Россия, Хабаровский край, район имени Лазо, пос. 26-ой км
Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Сладков Виктор

Мать ребёнка: Сладкова Евдокия

Рождение ребёнка
?.01.1952

Дочь: Кочекова (Сладкова) Тамара

Мать ребёнка: Сладкова Евдокия

Смерть
1955

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