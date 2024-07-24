Сладков Андрей
Место рожденияПензенская область
Дата рождения1910
Дата смерти1955
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Сладков Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Сын: Сладков Николай
Мать ребёнка: Сладкова Евдокия
Рождение ребёнка
1934
Дочь: (Сладкова) Лидия
Мать ребёнка: Сладкова Евдокия
Рождение ребёнка
01.11.1936
Сын: Сладков Леонид
Мать ребёнка: Сладкова Евдокия
Рождение ребёнка
15.09.1938
Сын: Сладков Анатолий
Мать ребёнка: Сладкова Евдокия
Россия, Хабаровский край, район имени Лазо, пос. 26-ой км
Рождение ребёнка
Около 1940
Сын: Сладков Виктор
Мать ребёнка: Сладкова Евдокия
Рождение ребёнка
?.01.1952
Дочь: Кочекова (Сладкова) Тамара
Мать ребёнка: Сладкова Евдокия