Приходько Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приходько Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Приходько Сергей Фомич

Рождение ребёнка
25.06.1910

Сын: Приходько Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Приходько Сергей Фомич

Никитовка, Пожарский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
28.01.1912

Сын: Приходько Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Приходько Сергей Фомич

Никитовка, Пожарский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
09.01.1921

Сын: Приходько Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Приходько Сергей Фомич

Никитовка, Пожарский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
09.01.1921

Сын: Приходько Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Приходько Сергей Фомич

Никитовка, Пожарский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
19.10.1931

Дочь: Мильгевская (Приходько) Любовь Сергеевна

Отец ребёнка: Приходько Сергей Фомич

Никитовка, Пожарский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно

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