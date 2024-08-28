Приходько Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.06.1910
Отец ребёнка: Приходько Сергей Фомич
Рождение ребёнка
28.01.1912
Сын: Приходько Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Приходько Сергей Фомич
Рождение ребёнка
09.01.1921
Сын: Приходько Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Приходько Сергей Фомич
Рождение ребёнка
09.01.1921
Сын: Приходько Павел Сергеевич
Отец ребёнка: Приходько Сергей Фомич
Рождение ребёнка
19.10.1931
Дочь: Мильгевская (Приходько) Любовь Сергеевна
Отец ребёнка: Приходько Сергей Фомич
Смерть
Неизвестно