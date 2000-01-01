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Родионов Иов Фомич
Родионов Иов Фомич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1832
Дата смерти
1836
Пол
Мужской
Отец
Родионов Фома Родионович
1788 г.р.
Мать
Родионова Василиса Минеевна
1792 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец:
Родионов Фома Родионович
Мать:
Родионова Василиса Минеевна
Смерть
1836
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