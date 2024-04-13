Онохина Наталья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1864
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Онохин Петр Николаевич
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Онохина Мария Петровна
Отец ребёнка: Онохин Петр Николаевич
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Онохин Петр Николаевич
Рождение ребёнка
1878
Сын: Онохин Иван Петрович
Отец ребёнка: Онохин Петр Николаевич
Рождение ребёнка
1885
Сын: Онохин Александр Петрович
Отец ребёнка: Онохин Петр Николаевич
Смерть
Неизвестно