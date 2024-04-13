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Онохина Наталья Алексеевна

Место рождения

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1864

Муж: Онохин Петр Николаевич

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Онохин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Онохин Петр Николаевич

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Онохина Мария Петровна

Отец ребёнка: Онохин Петр Николаевич

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Онохин Николай Петрович

Отец ребёнка: Онохин Петр Николаевич

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Онохин Иван Петрович

Отец ребёнка: Онохин Петр Николаевич

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Онохин Александр Петрович

Отец ребёнка: Онохин Петр Николаевич

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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