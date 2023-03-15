Новиков Антон Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Новиков Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Антоновна
Мать ребёнка: Новикова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Мать ребёнка: Новикова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новикова Татьяна
Место жительства
Неизвестно
Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно