Новиков Антон Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовиков Антон Васильевич

Новиков Антон Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Новиков Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Антоновна

Мать ребёнка: Новикова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Мать ребёнка: Новикова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Татьяна

Место жительства
Неизвестно
Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close