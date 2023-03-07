Авдеева Марфа Андреевна
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти1974
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Авдеев Андрей Алексеевич
Мать: Агафья
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Юрасов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
03.03.1941
Отец ребёнка: Юрасов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
18.08.1946
Отец ребёнка: Юрасов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1948
Отец ребёнка: Юрасов Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1974