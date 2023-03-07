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Авдеева Марфа Андреевна

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Место рождения

Кошелевка, город областного подчинения Ступино, Московская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Авдеев Андрей Алексеевич

Мать: Агафья

Кошелевка, город областного подчинения Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Юрасов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Юрасов Иван Васильевич

Кошелевка, город областного подчинения Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
03.03.1941

Сын: Юрасов Василий Иванович

Отец ребёнка: Юрасов Иван Васильевич

Кошелевка, город областного подчинения Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
18.08.1946

Сын: Юрасов Борис Иванович

Отец ребёнка: Юрасов Иван Васильевич

Кошелевка, город областного подчинения Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1948

Сын: Юрасов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Юрасов Иван Васильевич

Кошелевка, город областного подчинения Ступино, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрасов Иван Васильевич

Смерть
1974
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