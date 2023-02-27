Сәфәр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сәфәр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1660

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1683

Сын: Бимәт

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1686

Сын: Ярмәк (Әрмәк)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1689 ст.

Сын: Юмәй (Әмәй) Сәфәр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Бикмәт

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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