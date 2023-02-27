Сәфәр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1660
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1683
Сын: Бимәт
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1686
Сын: Ярмәк (Әрмәк)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1689 ст.
Сын: Юмәй (Әмәй) Сәфәр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Бикмәт
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно