Плужник Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1910
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Самозвонова Парасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1914
Сын: Плужник Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Самозвонова парасковья васильевна
Смерть
Неизвестно