Котельникова-Панкратова Федосья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котельникова-Панкратова Федосья Тимофеевна

Место рождения

Ваново, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: - Тимофей -

Мать: не указана

Ваново, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котельников-Панкратов Зиновий Лукьянович

Рождение ребёнка
24.06.1863

Дочь: Котельникова-Панкратова Феврония Зиновьевна

Отец ребёнка: Котельников-Панкратов Зиновий Лукьянович

Ваново, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
24.06.1863

Сын: Котельников-Панкратов Петр Зиновьевич

Отец ребёнка: Котельников-Панкратов Зиновий Лукьянович

Ваново, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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