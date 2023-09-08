Котельникова-Панкратова Федосья Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: - Тимофей -
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.06.1863
Дочь: Котельникова-Панкратова Феврония Зиновьевна
Отец ребёнка: Котельников-Панкратов Зиновий Лукьянович
Рождение ребёнка
24.06.1863
Смерть
Неизвестно