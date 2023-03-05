Бушуева (Кудымова) Мария Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1887 ст.
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 57 стр. 52
Место жительства
После 02.02.1887 ст.
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 9 стр. АП 70/165/256
Место жительства
До 1887 ст.
Гириб, Соликамский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1899 ст.
Дочь: Татиана Саввина
Отец ребёнка: Бушуев Савелий Борисов
приёмная
Смерть
Неизвестно