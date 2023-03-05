Бушуева (Кудымова) Мария Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушуева (Кудымова) Мария Александрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1869 г.р.

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1887 ст.

Муж: Бушуев Савелий Борисов

Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 57 стр. 52
Место жительства
После 02.02.1887 ст.
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 9 стр. АП 70/165/256
Место жительства
До 1887 ст.
Гириб, Соликамский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1899 ст.

Дочь: Татиана Саввина

Отец ребёнка: Бушуев Савелий Борисов

приёмная
Смерть
Неизвестно
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