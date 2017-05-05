Иконников Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.1938
Дочь: Ермакова Тамара
Мать ребёнка: Иконникова Екатерина
Рождение ребёнка
1948
Сын: Иконников Владимир
Мать ребёнка: Иконникова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иконникова Екатерина
Смерть
1982