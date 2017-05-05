Иконников Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иконников Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.1938

Дочь: Ермакова Тамара

Мать ребёнка: Иконникова Екатерина

Рождение ребёнка
1948

Сын: Иконников Владимир

Мать ребёнка: Иконникова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иконникова Екатерина

Смерть
1982
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