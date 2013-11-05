Зенкова Роза Александровна
Место рожденияСевероуральск
Дата рождения02.07.1935
Дата смерти05.11.2013
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1935
Рождение ребёнка
22.03.1961
Дочь: Пушкарева (Зенкова) Галина Владимировна
Отец ребёнка: Зенков Владимир Николаевич
Проживает в г. Каменск - Уральский
Рождение ребёнка
09.10.1964
Дочь: Басанова (Зенкова) Елена Владимировна
Отец ребёнка: Зенков Владимир Николаевич
Бракосочетание
14.12.1977
Смерть
05.11.2013