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Зенкова Роза Александровна

Место рождения

Североуральск

Дата рождения

02.07.1935

Дата смерти

05.11.2013

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1935

Отец: Зенков Александр Михайлович

Мать: Зенкова Антонина Демьяновна

Рождение ребёнка
22.03.1961

Дочь: Пушкарева (Зенкова) Галина Владимировна

Отец ребёнка: Зенков Владимир Николаевич

Проживает в г. Каменск - Уральский
Рождение ребёнка
09.10.1964

Дочь: Басанова (Зенкова) Елена Владимировна

Отец ребёнка: Зенков Владимир Николаевич

Бракосочетание
14.12.1977

Муж: Зенков Владимир Николаевич

Смерть
05.11.2013

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