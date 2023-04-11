Галайда Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1982
Дочь: Галайда Юлия Николаевна
Мать ребёнка: Галайда Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
01.09.1991
Сын: Галайда Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Галайда Вера Александровна
Бракосочетание
Неизвестно