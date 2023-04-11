Галайда Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галайда Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1964 г.р.

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1982

Дочь: Галайда Юлия Николаевна

Мать ребёнка: Галайда Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
01.09.1991

Сын: Галайда Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Галайда Вера Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галайда Вера Александровна

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