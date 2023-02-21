Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семён

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1720

Сын: Осип Семёнов

Мать ребёнка: не указана

Каштак
Рождение ребёнка
1745

Сын: Тит Семёнов

Мать ребёнка: не указана

Каштак
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорий Семёнов

Мать ребёнка: не указана

Белая
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Софрон Семёнов

Мать ребёнка: не указана

Каштак
Смерть
Неизвестно
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