Семён
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1720
Сын: Осип Семёнов
Мать ребёнка: не указана
Каштак
Рождение ребёнка
1745
Сын: Тит Семёнов
Мать ребёнка: не указана
Каштак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорий Семёнов
Мать ребёнка: не указана
Белая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Софрон Семёнов
Мать ребёнка: не указана
Каштак
Смерть
Неизвестно