Климин Федор Васильевич
Место рождения
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Климин Василий Евграфович
Рождение ребёнка
05.07.1956
Рождение ребёнка
01.01.1958
Рождение ребёнка
27.11.1959
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно