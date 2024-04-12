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Климин Федор Васильевич

Место рождения

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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1959 г.р.

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Климин Василий Евграфович

Мать: не указана

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.11.1959

Сын: Климин Евгений Федорович

Мать ребёнка: не указана

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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