Трошина (Бросова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трошина (Бросова) Мария Александровна

Место рождения

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

06.06.1935

Дата смерти

11.09.2020

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

1935 г.р.

Дети

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1957 г.р.
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Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1935

Отец: Бросов Александр Васильевич

Мать: Бросова (Воронина) Анна Ивановна

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трошин Михаил Александрович

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трошин Михаил Александрович

Рождение ребёнка
25.11.1957

Сын: Трошин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Трошин Михаил Александрович

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трошин Михаил Александрович

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трошин Михаил Александрович

Смерть
11.09.2020

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