Трошина (Бросова) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения06.06.1935
Дата смерти11.09.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1955
Рождение ребёнка
25.11.1957
Сын: Трошин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Трошин Михаил Александрович
Рождение ребёнка
26.09.1959
Рождение ребёнка
16.07.1961
Смерть
11.09.2020