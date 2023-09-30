Ганус Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.06.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ганус (Митина) Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
25.07.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ганус (Митина) Татьяна Сергеевна