Ганус Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганус Виктор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1987 г.р.

Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ганус (Митина) Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
22.06.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ганус (Митина) Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
25.07.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ганус (Митина) Татьяна Сергеевна

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