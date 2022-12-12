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Топорков Геннадий Алексеевич
Топорков Геннадий Алексеевич
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Место рождения
Малгобек
, город Малгобек, Республика Ингушетия
Дата рождения
21.01.1964
Пол
Мужской
Отец
Топорков Алексей Николаевич
1937 г.р.
Мать
Топоркова (Голова) Екатерина Ивановна
1932 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1964
Отец:
Топорков Алексей Николаевич
Мать:
Топоркова Екатерина Ивановна
Малгобек
, город Малгобек, Республика Ингушетия
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