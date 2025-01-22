Ряховская Арина Около 1798 — найти родственников по фамилии на Familio

Ряховская Арина

Автор
СР
Ряховский С.

женский, родилась Около 1798

умерла Неизвестно

Отец
ИонНеизвестно г.р.
Дети
Ряховский ИгнатийОколо 1821 г.р.
Ряховский Ефим1824 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Ион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Ряховский Игнатий

Отец ребёнка: Ряховский Борис

Рождение ребёнка
1824

Сын: Ряховский Ефим

Отец ребёнка: Ряховский Борис

Рождение ребёнка
1827

Сын: Ряховский Дмитрий

Отец ребёнка: Ряховский Борис

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Ряховский) Агафья Борисова

Отец ребёнка: Ряховский Борис

Смерть
Неизвестно

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