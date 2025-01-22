Ряховская Арина
женский, родилась Около 1798
умерла Неизвестно
ОтецИонНеизвестно г.р.
Дети
Ряховский ИгнатийОколо 1821 г.р.
Ряховский Ефим1824 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Ион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Ряховский Игнатий
Отец ребёнка: Ряховский Борис
Рождение ребёнка
1824
Сын: Ряховский Ефим
Отец ребёнка: Ряховский Борис
Рождение ребёнка
1827
Сын: Ряховский Дмитрий
Отец ребёнка: Ряховский Борис
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Ряховский) Агафья Борисова
Отец ребёнка: Ряховский Борис
Смерть
Неизвестно