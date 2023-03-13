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Баскова Анна Лазаревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1926

Отец: Басков Лазарь Лазаревич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1951

Сын: Мулин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Мулин Григорий Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мулин Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Мулин Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мулин Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Мулин Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мулина Людмила Григорьевна

Отец ребёнка: Мулин Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мулина Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Мулин Григорий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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