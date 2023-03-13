Баскова Анна Лазаревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1926
Отец: Басков Лазарь Лазаревич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1951
Отец ребёнка: Мулин Григорий Васильевич
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мулин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мулин Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Мулин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мулина Людмила Григорьевна
Отец ребёнка: Мулин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мулина Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Мулин Григорий Васильевич
Смерть
Неизвестно