Гайнанов Аглям Галлямович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайнанов Аглям Галлямович

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Место рождения

Татарское Азелеево, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.09.1929

Дата смерти

14.11.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Татарское Азелеево, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гайнанова Рая Ахметшиновна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
14.11.1978
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