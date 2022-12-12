Гайнанов Аглям Галлямович
Место рождения
Дата рождения10.09.1929
Дата смерти14.11.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гайнанова Рая Ахметшиновна
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
14.11.1978