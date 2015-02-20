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Артюхова Анна Владимировна
Артюхова Анна Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.02.2015
Пол
Женский
Отец
Артюхов Владимир Юрьевич
1987 г.р.
Мать
Мозжечкова Лариса Юрьевна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.2015
Отец:
Артюхов Владимир Юрьевич
Мать:
Мозжечкова Лариса Юрьевна
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