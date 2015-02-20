Артюхова Анна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артюхова Анна Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.2015

Пол

Женский

Отец

1987 г.р.

Мать

1987 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.2015

Отец: Артюхов Владимир Юрьевич

Мать: Мозжечкова Лариса Юрьевна

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