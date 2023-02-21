Елена Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1864
Сын: Никита Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Стефанович
д.Головино Калининская обл.
Рождение ребёнка
22.10.1866
Сын: Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Стефанович
деревня Новое Село
Рождение ребёнка
15.11.1869
Сын: Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Стефанович
деревня Новое Село
Рождение ребёнка
04.06.1877
Сын: Федор Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Стефанович
деревня Новое Село
Рождение ребёнка
?.02.1879
Дочь: Кудряшова Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Стефанович
Россия
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Марья Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Стефанович