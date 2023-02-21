Елена Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1864

Сын: Никита Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Стефанович

д.Головино Калининская обл.
Рождение ребёнка
22.10.1866

Сын: Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Стефанович

деревня Новое Село
Рождение ребёнка
15.11.1869

Сын: Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Стефанович

деревня Новое Село
Рождение ребёнка
04.06.1877

Сын: Федор Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Стефанович

деревня Новое Село
Рождение ребёнка
?.02.1879

Дочь: Кудряшова Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Стефанович

Россия
Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Марья Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Стефанович

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