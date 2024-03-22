Козликина (Уварина) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.10.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1949
Отец: Уварин Иван Петрович
Мать: Уварина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
25.11.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козликин Иван Никитович
Рождение ребёнка
09.10.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козликин Иван Никитович
Бракосочетание
Неизвестно