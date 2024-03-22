Козликина (Уварина) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозликина (Уварина) Валентина Ивановна

Козликина (Уварина) Валентина Ивановна

Место рождения

Красная Заря, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

18.10.1949

Пол

Женский

Отец

1923 г.р.

Мать

1929 г.р.

Муж

1951 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1949

Отец: Уварин Иван Петрович

Мать: Уварина Анна Ивановна

Красная Заря, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.11.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козликин Иван Никитович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.10.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козликин Иван Никитович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козликин Иван Никитович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close