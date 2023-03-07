Юрков Антон Михайлович
Место рождения
Дата рождения1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1904 ст.
Жена: Юркова Ирина Федоровна
Рубленое, Харківська область
Рождение ребёнка
13.09.1910 ст.
Мать ребёнка: Юркова Ирина Федоровна
Брат-близнец Петра.
Рождение ребёнка
13.09.1910 ст.
Сын: Юрков Петр Антонович
Мать ребёнка: Юркова Ирина Федоровна
Брат-близнец Никиты.
Военная служба
1910 ст.
Запасный унтер-офицер.
Рождение ребёнка
1915 ст.
Мать ребёнка: Юркова Ирина Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно