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Юрков Антон Михайлович

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Место рождения

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния

Дата рождения

1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
28.01.1904 ст.

Жена: Юркова Ирина Федоровна

Рубленое, Харківська область
Рождение ребёнка
13.09.1910 ст.

Сын: Юрков Никита Антонович

Мать ребёнка: Юркова Ирина Федоровна

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Брат-близнец Петра.
Рождение ребёнка
13.09.1910 ст.

Сын: Юрков Петр Антонович

Мать ребёнка: Юркова Ирина Федоровна

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Брат-близнец Никиты.
Военная служба
1910 ст.
Запасный унтер-офицер.
Рождение ребёнка
1915 ст.

Сын: Юрков Николай Антонович

Мать ребёнка: Юркова Ирина Федоровна

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Место жительства
Неизвестно
Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Смерть
Неизвестно
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