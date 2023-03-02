Шеметова (Шеметова) Анна
Место рожденияПосёлок Александровский станица Николаевская Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения29.09.1918
Дата смерти01.05.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1918
Отец: Шеметов Леонтий
Мать: Леонтьева Ксения
Посёлок Александровский станица Николаевская Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
26.01.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Костенко Петр
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Костенко Петр
Работа или профессия
Неизвестно
наука
Смерть
01.05.1993
г.Костанай Казахстан
Похороны
Неизвестно
п.Заречный Костанайская область Казахстан