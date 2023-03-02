Шеметова (Шеметова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеметова (Шеметова) Анна

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Место рождения

Посёлок Александровский станица Николаевская Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

29.09.1918

Дата смерти

01.05.1993

Пол

Женский

Отец

Около 1888 г.р.

Мать

1885 г.р.

Муж

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1918

Отец: Шеметов Леонтий

Мать: Леонтьева Ксения

Посёлок Александровский станица Николаевская Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
26.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костенко Петр

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костенко Петр

Работа или профессия
Неизвестно
наука
Смерть
01.05.1993
г.Костанай Казахстан
Похороны
Неизвестно
п.Заречный Костанайская область Казахстан
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