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- Офросинья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1680 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1676 г.р.

Дети

Вычислено 1706 г.р.
Вычислено 1706 г.р.
Вычислено 1708 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1680 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1706

Муж: Зубарев Иван Никитович

Рождение ребёнка
Вычислено 1706 ст.

Дочь: Зубарева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Зубарев Иван Никитович

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1706 ст.

Сын: Зубарев Лазарь Иванович

Отец ребёнка: Зубарев Иван Никитович

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
До 1706 ст.

Муж: Зубарев Иван Никитович

Рождение ребёнка
Вычислено 1708 ст.

Сын: Зубарев Прокофей Иванович

Отец ребёнка: Зубарев Иван Никитович

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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