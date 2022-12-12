- Офросинья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1680 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1680 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1706
Рождение ребёнка
Вычислено 1706 ст.
Дочь: Зубарева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Зубарев Иван Никитович
Рождение ребёнка
Вычислено 1706 ст.
Отец ребёнка: Зубарев Иван Никитович
Бракосочетание
До 1706 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1708 ст.
Сын: Зубарев Прокофей Иванович
Отец ребёнка: Зубарев Иван Никитович
Смерть
Неизвестно