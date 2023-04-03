Челышева (Бек) Лариса Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1959
Отец: Бек Владимир Францевич
Мать: Бек Анна Максимовна
Рождение ребёнка
10.01.1991
Дочь: Евгения Андреевна
Отец ребёнка: Челышев Андрей Владимирович
Рождение ребёнка
29.03.1994
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Челышев Андрей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно