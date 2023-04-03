Челышева (Бек) Лариса Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Челышева (Бек) Лариса Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1959

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1959

Отец: Бек Владимир Францевич

Мать: Бек Анна Максимовна

Рождение ребёнка
10.01.1991

Дочь: Евгения Андреевна

Отец ребёнка: Челышев Андрей Владимирович

Рождение ребёнка
29.03.1994

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Челышев Андрей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челышев Андрей Владимирович

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