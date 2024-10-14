Кирей Евментиевич
мужской, родился 1737
умер 1772
ОтецЕвментий Филимонович1708 г.р.
Супруги
Наталья Акимова1740 г.р.
Дети
Денис Киреевич1759 г.р.
Степан Киреевич1763 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Евментий Филимонович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Акимова
Рождение ребёнка
1759
Сын: Денис Киреевич
Мать ребёнка: Наталья Акимова
Рождение ребёнка
1763
Сын: Степан Киреевич
Мать ребёнка: Наталья Акимова
Рождение ребёнка
1766
Сын: Савва Киреевич
Мать ребёнка: Наталья Акимова
Рождение ребёнка
1769
Сын: Афанасий Киреевич
Мать ребёнка: Наталья Акимова
Рождение ребёнка
1771
Сын: Сергей Киреевич
Мать ребёнка: Наталья Акимова
Смерть
1772