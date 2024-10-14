Кирей Евментиевич 1737 — найти родственников по фамилии на Familio

Кирей Евментиевич

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1737

умер 1772

Отец
Евментий Филимонович1708 г.р.
Супруги
Наталья Акимова1740 г.р.
Дети
Денис Киреевич1759 г.р.
Степан Киреевич1763 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Евментий Филимонович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Акимова

Рождение ребёнка
1759

Сын: Денис Киреевич

Мать ребёнка: Наталья Акимова

Рождение ребёнка
1763

Сын: Степан Киреевич

Мать ребёнка: Наталья Акимова

Рождение ребёнка
1766

Сын: Савва Киреевич

Мать ребёнка: Наталья Акимова

Рождение ребёнка
1769

Сын: Афанасий Киреевич

Мать ребёнка: Наталья Акимова

Рождение ребёнка
1771

Сын: Сергей Киреевич

Мать ребёнка: Наталья Акимова

Смерть
1772

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